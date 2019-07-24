Пленный украинский моряк передал сестре сообщение из России
Просьбу Дениса Гриценко выполнил его адвокат
Адвокаты посетили украинского военнопленного капитана второго ранга ВМС Украины Дениса Гриценко, который незаконно удерживается в московском СИЗО "Лефортово".
"Пообщались около часа. Денис как обычно на позитиве. Очень верит и надеется, что вопрос освобождения всех моряков положительно разрешится в ближайшее время", – сообщил на своей странице в Facebook координатор стороны защиты Николай Полозов.
Моряк активно интересовался результатами внеочередных парламентских выборов в Украине и передал поздравления своей сестре Ольге Гриценко, которая 24 июля отмечает день рождения.
"Надеемся, что уже скоро Денис сможет поздравить лично", – отметил Полозов.
Гриценко также передал поздравления другим военнопленным морякам – Владимиру Терещенко и Сергею Цыбизову, которые отметили дни рождения сегодня, и просил поздравить Вячеслава Зинченко и Романа Мокряка, у которых дни рождения будут завтра.
Напомним, что ранее в этот день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о достижении договоренности о возвращении Украине 24 моряков, которые были взяты Россией в плен. Ее российская коллега Татьяна Москалькова, в свою очередь, не смогла подтвердить эту информацию.
В то же время, сообщалось, что 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.
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