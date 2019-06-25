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По Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

25 июня, 09:21

В ГСЧС просят украинцев не разжигать костры в лесах

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

В Украине в ближайшие несколько дней будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"По прогнозу Укргидрометцентра, 25-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

По Киеву и Киевской области 25-27 июня, как отмечается, также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, что Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также отступили дожди.


Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз. Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. 

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Тег пожар, спасатели, костер, ГСЧС, пожарная опасность

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