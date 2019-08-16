Побег израильского наркобарона в "Борисполе": стали известны подробности

Прокуратура начала уголовное производство по факту побега основателя Telegrass Амоса Дов Сильвер

Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/amos.silver

По факту побега израильтянина Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранительных органов в аэропорту "Борисполь" начато уголовное производство.

Об этом 16 август сообщила Генеральная прокуратура Украины, отметив, что основателю крупнейшей виртуальной сети распространения марихуаны Telegrass теперь грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение статьи 393 Уголовного кодекса Украины ("Побег из-под стражи").

В ГПУ заявили, что Сильвер имеет двойное гражданство – Израиля и США.

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В марте этого года он был задержан в Киеве за организацию мощного международного наркокартеля, после чего из Израиля поступил запрос об экстрадиции.

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На родине израильтянина обвиняют в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участии в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Напомним, ранее Швейцария экстрадировала в Украина бывшего совладельца агроходлинга "Мария" Николая Гуту, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Кроме того, мы также писали об экстрадиции в Украину из Андорры львовянина, которого обвиняют в многочисленных кражах автомобилей премиум-класса.

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