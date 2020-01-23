Почему население Украины сокращается: министр назвал две главные причины

Численность населения Украины уменьшается, и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет видит в этой проблеме две основные составляющие.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает Hromadske.

Если ранее в Украине основной была проблема со смертностью, то теперь добавился еще один фактор уменьшения количества жителей страны.

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"Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – отрицательный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения", – сказал Дубилет.

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Отметим, что новое правительство рассматривает вариант отказа от традиционной переписи населения – хождения по квартирам с анкетами и хочет перевести этот процесс в электронный вид. Как сообщали новости "Сегодня", с 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному.

В свою очередь Дмитрий Дубилет рассказывал, как работает электронная перепись населения. Министр считает, что математика и социология дают более точные данные по украинцам, чем традиционная перепись. Он объяснил сам алгоритм новшества.

В итоге стало известно, что по состоянию на декабрь 2019 года в Украине насчитали 37,2 миллиона человек.

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