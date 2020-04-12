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  1. Последние новости Украины

Почти летнее тепло и никаких дождей: синоптики дали прогноз на 12 апреля (карта)

12 апреля, 09:17

Тина Наринецкая

Ночью в стране до сих пор заморозки

В Украине сегодня, 12 апреля, будет тепло и солнечно. Осадков в стране синоптики не прогнозируют, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – говорится в сообщении.

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Температура в стране установится на уровне 12-17 градусов тепла. Еще теплее будет на западе – местами тут прогреет 20 градусов тепла. Более холодную температуру прогнозируют на высокогорье Карпат и в горах Крыма – тут ожидается 4-8 градусов тепла.

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Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

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