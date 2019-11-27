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Подарок Зеленского никому не достанется: Альперин сам придет в САП

27 ноября, 02:13

По словам адвоката, его клиент ничего не знает о розыске

Фото: «Слово і Діло»

Фото: «Слово і Діло»

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал "крестным отцом" контрабанды и пообещал ценный подарок за раскрытие его местонахождения, завтра сам придет к прокурору САП. Об этом сообщил адвокат Альперина Андрей Федур в Facebook.

По словам адвоката, его клиент ничего не знает о розыске.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда, сам Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра, 27 ноября 2019 года, я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна, 17", - заявил Федур.

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Федур пошутил, что ценный подарок от президента никому не достанется.

"Разыскивать Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценный подарок от президента никому не достанется", – добавил Федур.

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Напомним, что Зеленский попросил помочь найти "крестного отца" контрабанды, одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Напомним, что в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.

Мы также писали, что в октябре в Киевской области из местного отделения полиции сбежал задержанный за грабеж мужчина.

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Источник: Сегодня

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