Подготовка к обмену пленными: суд освободил из-под стражи агента ФСБ

В июне Служба безопасности Украины задержала жителя Мариуполя Ракушина по подозрению в работе на ФСБ России.

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Суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России. Об этом сказал его адвокат Родион Пугач, передает агентство "Українські Новини".

В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство.

Адвокат заявляет, что это связано с обменом пленным с РФ.

"Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины , но он дал добровольное согласие на обмен в РФ", - сообщил защитник.

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По его словам, дело против подозреваемого не прекращено, дата обмена еще не определена.

Ранее сообщалось, что в июне Служба безопасности Украины задержала жителя Мариуполя Ракушина по подозрению в работе на ФСБ России.

Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова.

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Контрразведчики СБ Украины установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" – гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу.

Правоохранители задокументировали, что во исполнение задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.

Отметим, сегодня украинский суд приказал освободить из-под ареста донбасского боевика Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к авиакатастрофе "малазийского Боинга"MH17 в 2014 году под Грабово на Донбассе.

Как передавали новости "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до новостей, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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