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Подозрение в госизмене: Замана в суде резко ответил судье

Сегодня, 16:27

Сегодня суд избирает меру пресечения для бывшего начальника Генерального штаба

Подозрение в госизмене: Замана в суде резко ответил судье Украина Сегодня суд избирает меру пресечения для бывшего начальника Генерального штаба

Подозреваемый в госизмене экс-начальник Генштаба (2012-2014 гг.) Владимир Замана во время заседания Печерского районного суда Киева, где ему избирают меру пресечения, резко прокомментировал вручение ему подозрения сегодня утром.

Об этом сообщает Украинская правда.

Отвечая на вопрос судьи от врученном ему силовиками подозрении в госизмене, Замана сказал: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать это галиматье".

В то же время суд удовлетворил просьбу стороны защиты дать время на ознакомление с текстом подозрения, которое, как ранее сообщалось, занимает 80 страниц. После этого судья объявил перерыв в заседании до 19:00.

Напомним, прокуратура уже попросила суд арестовать генерала Заману. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья (государственная измена) не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признаю виновным.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос на сегодняшнем брифинге рассказывал, что генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

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Тег суд, генерал, замана, подозрение

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