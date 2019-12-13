Подозреваемая по "делу Шеремета" предлагала бомбить Киев: адвокат подтвердил

Защитник Юлии Кузьменко в суде не считает преступным предложение выпустить полкассеты из "Града" по Киеву

Юлия Кузьменко / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Известный украинский хирург-педиатр и активный общественный деятель Юлия Кузьменко действительно рассуждала о перспективах атаки Киева из реактивных систем "Град".

Это во время суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтвердил адвокат известной под псевдонимом "Лиса" волонтера Владислав Добош, сообщает "Украинская правда".

"А что же такого рассказала Юлия Кузьменко? Что лупануть надо из "Града" по Киеву? Да я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя те, на чьи дома падают бомбы", – сказал Добош журналистам 13 декабря в Печерском суде.

Адвокат считает, что подобные высказывания не стоит рассматривать как призыв к действию либо к морали.

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"Что такого преступного там сказала? Ничего", – утверждает Владислав Добош.

Кроме того, он объяснил и слова о "сакральной жертве", которую якобы хотели сделать из волонтера Маруси Зверобой вступившие в сговор. По словам адвоката, речь шла о том, что жертву ищет как раз новая власть, а его подзащитная размышляла о реакции на это со стороны общества.

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Напомним, что Кузьменко обвиняют в том, что она подложила бомбу под автомобиль Шеремета в 2016 году. В связи с этим ее объявили подозрение в нарушении части 3 статьи 28, а также пунктов 5 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, за что ей может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На брифинге по результатам расследования 12 декабря следователи продемонстрировали телефонную запись, на которой Юлия Кузьменко утверждает, что для дестабилизации ситуации в стране достаточно "выпустить полкассеты "Града" по Киеву.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Кроме Кузьменко по делу об убийстве проходят еще четверо подозреваемых: рок-музыкант и воевавший на Донбассе сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко, военный медик-контрактница Яна Дугарь, а также Виталий и Инна Грищенко ("Пума").

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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