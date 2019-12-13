Подозреваемый Антоненко рассказал о дне взрыва автомобиля Шеремета

По его словам, в день гибели Павла Шеремета он со своей командой играл концерт

Фото: REUTERS/Sergii Kharchenko

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Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета военный Андрей Антоненко рассказал о дне взрыва автомобиля журналиста и обысках у себя дома, а также заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу и нужен лишь для отвода глаз от него.

По его словам, в день гибели Павла Шеремета он со своей командой играл концерт.

"Моя внешность выглядит совсем иначе, чем человека, которого предлагают на видео и с которым меня пытаются сопоставить. Я не имею никакого отношения к этому делу", - заявил он в зале суда.

Также он рассказал об обысках, которые накануне прошли у него дома.

"Все было достаточно ласково, нормально. Конечно это неприятно, унижает достоинство немного. Изъяли пару кепок, футболки. Их интересовал почему-то именно рисунок на спине. Также – компьютер, какие-то флэшки", – отметил он.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

13 декабря судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк взял самоотвод на заседании по избранию меры пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Решать вопрос будет уже другой судья.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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