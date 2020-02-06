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Поджог авто журналистки во Львове: в полиции раскрыли подробности и доказательства

6 февраля, 18:21

В полиции рассказали о ходе расследования поджога машины журналистки известного издания

В ходе расследования поджога автомобиля журналистки Галины Терещук во Львове следствие может изменить квалификацию подозрения на более тяжкое.

Об этом заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

"На сегодняшний день есть положительный результат в задержании и предъявлении подозрения человеку, который объективно подозревается следствием в поджоге автомобиля журналистки. Задержанному объявлено о подозрении по статье "умышленная порча имущества". Само производство зарегистрировано по "журналистской статье" – "Умышленная порча имущества журналиста в связи с выполнением им служебных обязанностей", – сказал он.

Шевченко подчеркнул, что, если во время следствия подтвердится, что подозреваемый осознавал и знал, чье именно имущество портит, то "безусловно, будет подозрение по этой, более тяжкой статье".

Кроме того, он рассказал, что следствием был проделан большой объем следственно-оперативных действий: подворовой обход, осмотр места происшествия, детальная радио разведка, тщательный анализ записей камер наблюдения, что позволило сформировать маршрут движения подозреваемого к месту совершения преступления, маршрут отхода, а также установить его личность и личности тех, с кем он контактировал.

"Мы надеемся, что это подозрение, согласованное с прокуратурой – это первый шаг. А дальнейшие следственные действия, которые ведет полиция, дадут возможность завершить следствие. Возможно, подозрение будет по другим, более тяжким статьям", – предположил спикер МВД.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что подозреваемым в поджоге оказался студентом. По его словам, полицейские уже провели обыски и доказательной базы хватает.

Также мы сообщали, что ночью 30 января журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину.

"По словам свидетелей, неизвестный в капюшоне поджег автомобиль Mitsubishi Colt львовских журналистов Василия и Галины Терещук. По словам соседа супругов Терещуков, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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поджог МВД Львов расследование журналистка Артем Шевченко

Источник: Сегодня

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