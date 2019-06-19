Депутаты Рады почтили память Дмитрия Тымчука

Спикер парламента напомнил о вкладе нардепа в освещение правды о российской агрессии в Украине

Дмитрий Тымчук. Фото: Данил Павлов

Перед закрытием пленарного заседания Верховной Рады 19 июня народные депутаты Украины почтили минутой молчания память своего коллеги из фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука, которого ранее в этот день обнаружили с огнестрельным ранением головы в своей киевской квартире.

"Мы знали его как большого украинского патриота, подполковника запаса, координатора группы "Информационное сопротивление", которая с 2014 года очень много сделала для освещения правды о российской агрессии в Украине", – сказал по этому поводу спикер Рады Андрей Парубий.

Также отдельно выразили свою соболезнования во фракции "Народный фронт" и напомнили о том, что именно Тымчук первым рассказал факты о российских регулярные войсках в Крыму и Донбассе, объемах мародерства и особенности российской паспортизации оккупированного Донбасса.

"Фракция "Народный фронт" имела большую честь работать в одной команде с таким профессионалом, патриотом и непримиримым борцом с кремлевской "фабрикой лжи". Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал Дмитрия. Тяжелое горе. Вместе с вами чувствуем боль потери светлого человека и патриота. Вечная память", – гласит заявление партии.

Напомним, 19 июня супруга нардепа Ханна Тымчук сообщила в полицию об обнаружении в их квартире в Киеве своего супруга с огнестрельным ранением головы. Когда приехала "скорая помощь", политик и военный скончался.

Также гибель координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука прокомментировал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, назвав случившееся "болезненной потерей для Украины и для каждого из нас".

Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .

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