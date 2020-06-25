Погода в июле: народный синоптик предсказал восемь дождей

Вот и подходит к концу первый летний месяц, который выдался дождливым – в частности, сбылись прогнозы Укргидрометцентра о возможном наводнении на Прикарпатье и Закарпатье. По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, июль также начнется и завершится дождями.

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Их синоптик рассчитал аж восемь. Четыре пройдут через день в первой декаде, но только 1-3 июля (в зависимости от региона) это будут серьезные ливни, остальные так – легкие дождички. Затем нас ждет 10 дней жары, температура днем повысится до +33 градусов и выше. Не спасет даже дождь, который пройдет 14-15 июня, наоборот, после него станет еще жарче. Лишь к началу третьей декады температура снизится, но ненамного – до +25-27 днем. А вот последние 10 дней июля – снова дождливые, причем в районе 25 числа пройдут сильнейшие ливни, из-за чего может быть наводнение на горных реках.

Всего, по расчетам Леонида Горбаня, за июль должно выпасть в среднем до 50 мм осадков. Они принесут в третьей декаде не прохладу, а даже холод, как для лета – днем будет не выше +20-22. И лишь с 30 июля столбик термометра резко пойдет вверх, устремившись к +30 градусам.

"Июль, как и июнь, в этом году ожидается дождливым и с переменчивыми температурами, а вот август, наоборот, будет сухим и стабильно жарким", – говорит Леонид Горбань.

Напомним, что в Украину возвращается хорошая погода: дожди будут только на западе.

"25 июня в западных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

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А вот ситуация на реках Прикарпатья и Буковины пока остается сложной – там длительные дожди вызывают серьезный подъем уровня воды, разрушения мостов, дорог, домов и подтопления хозяйств.

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