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В Украину возвращается хорошая погода: дожди будут только на западе (карта)

25 июня, 07:27

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами в стране ожидаются град и шквалы

Сильные дожди, которые привели к наводнениям на западе Украины, 25 июня там не прекратятся. А вот на остальной территории сегодня будет царить тепла и сухая погода. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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"25 июня в западных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. Прохладнее будет на Прикарпатье – там местами синоптики прогнозируют 18-23 градусов тепла.

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Напомним, ситуация на реках Прикарпатья и Буковины пока остается сложной – там длительные дожди вызывают серьезный подъем уровня воды, разрушения мостов, дорог, домов и подтопления хозяйств.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Кроме того, ранее масштабное наводнение на западе Украины показали с воздуха.

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