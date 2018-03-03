Погода в Украине: синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады

Сегодня, 12:17

Прекращение осадков принесет украинцев другую неприятную проблему, весенней погоды пока не предвидится

Снег должен прекратиться. Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Снег должен прекратиться. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Весна в Украине началась обильных снегопадов, однако они прекратятся уже завтра, 4 марта, но усилятся морозы. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Циклон сыплет снегом, на Западе мороз до -14 градусов, на юге из-за теплой погоды пошли туманы, в Днепропетровской области гололед, в Одессе +4, в Симферополе 7 градусов тепла", – написала Диденко.

По ее словам, циклон еще побудет, но все же постепенно будет уходить на северо-восток.

"Завтра (4 марта – ред.) осадки утихомирятся, но усилятся морозы", – добавила синоптик.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.

После того, как Украину накрыли снегопады, спасатели рассказали, кто сидит без света и где ограничено движение транспорта. Электроснабжение прервано в десятках населенных пунктов в восьми областях Украины, а дороги по всей стране чистят более 1,5 тыс. единиц спецтехники. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, однако временно ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.
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Источник:

"Сегодня"

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