Жарко, но с грозами: прогноз погоды на 21 июня

По Украине повсеместно пройдут дожди, но жара никуда не денется

В Украину пришло астрономическое лето, которое продолжает испытывать украинцев погодными качелями – будет дождливо, но жарко.

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Так, по данным украинского гидрометцентра, из-за пониженного атмосферного давления 21 июня по всей территории страны пройдут дожди, причем с грозами.

При этом жарче всего ожидается на Востоке и Севере Украины – от 28 до 32 градусов тепла днем и от 18 до 20 ночью.

А вот в западных и южных областях будет попрохладнее – 23-27 градусов днем и 15-19 ночью.

В Киеве также ожидается дождь, а также 28-30 градусов тепла днем и 18-20 ночью.

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Сильного ветра при этом синоптики не прогнозируют – в Украине будет штиль, 3-8 м/с.

Это может успокоить жителей тех областей, где в последние дни непогода не на шутку разбушевалась – сильные дожди превратили улицы некоторых населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывал линии электропередач и валил деревья. Более подробно о погодных аномалиях в Украине и о том, что натворила стихия, вы можете прочитать на нашем сайте.

А ранее климатолог Светлана Бойченко рассказала в интервью "Сегодня", как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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