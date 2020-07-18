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Пограничники и ВМС отбили "атаку врага" в Одесской области: яркие фото и видео

18 июля, 18:56

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

На острове Змеиный успешно завершились совместные военные маневры двух ведомств

В прошлом месяце ВСУ учились отбивать атаку противника под Мариуполем, а теперь пограничники и военнослужащие ВМС отразили агрессию условного противника на острове Змеиный в Черном море.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, участники маневров отрабатывали действия в случае вооруженной агрессии условного противника на территорию страны.

"Кроме вопросов слаженности и взаимодействия подразделений обоих ведомств, военнослужащие отработали и практические упражнения с боевой стрельбой", – ответили в ГПСУ.

За тренировками наблюдали председатель Одесской ОГА Максим Куцый, начальник Южного регионального управления ГПСУ полковник Сергей Мул и командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа и по окончании маневров они "высоко оценило слаженность подразделений ГПСУ и ВМС ВСУ по действиям в условиях кризисной ситуации".

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Напомним, накануне министр обороны Андрей Таран сообщил, что на фоне серьезной угрозы нападения России с крымского направления Вооруженные силы Украины готовятся провести свои учения вблизи оккупированного Крыма.

Кроме того, сообщалось, что в Черное море вошли Корабли НАТО, которые примут участие в совместных ученияхс Военно-морскими силами Украины.

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учения

Источник: Сегодня

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