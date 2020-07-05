Пограничники объяснили, почему выпустили из Украины задержанных в Афинах граждан

В ГПСУ не было законных оснований для задержания

Украинцев, которых задержали в Афинах после прилета из Киева, не могли задержать перед вылетом украинские пограничники. Пресс-служба ГПСУ заявила, что правоохранители не имели законных оснований, чтобы не пускать украинцев в Грецию. Об этом сообщает BBC.

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"Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают", - заявили в ведомстве.

Напомним, после прилета в Грецию во время паспортного контроля людям запретили въезд в страну. Позже украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, где они провели всю ночь.

Вскоре в МИД Украины прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что людей не пропустили в страну из-за карантинных ограничений. Украинское посольство в Греции уже начало заниматься решением этой проблемы.

Посол Украины в Греции Сергей Шутенко рассказал, что задержанных украинцев могут депортировать из страны, это грозит им многолетним запретом на въезд в ЕС. В полицейский участок, где пребывают задержанные, уже привезли воду, средства личной гигиены и скоро должны подвезти еду.

Видео: "Сегодня"

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