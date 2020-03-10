Пограничники не пустили в Украину россиянина с медалью за аннексию Крыма

Также ему запретили въезд в страну на три года

Украинские пограничники отказали во въезде в страну члену политической партии РФ "Единая Россия" с медалью за захват Крыма, который прилетел в аэропорт "Киев" через Минск. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Путешественника", который планировал посетить наше государство, остановили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Иностранец, гражданин России, прилетел вчера рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ", - говорится в сообщении.

В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что он является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в Ногинске и имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, российского МИД и силовых структур РФ, в частности медаль "За возвращение Крыма".

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В итоге россиянину отказали во въезде и запретили въезд в Украину сроком на три года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Об инциденте также сообщили в Службу безопасности Украины. В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

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Как пишет издание "Украинская правда", речь идет о гражданине РФ Карене Арутюняне, который возглавляет ООО "Литейно-механический завод" в Ногинске Московской области, и в свое время он участвовал в местных выборах.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" 4 марта пограничники не пропустили в Украину известного певца из России и запретили ему въезд на территорию страны сроком на три года.

Также российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины.

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