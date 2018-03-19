Погребение через суд: правоохранители внедрят специальную практику

Погребение через суд. На минувшей неделе Украину всколыхнуло известие о том, что умерших придется хоронить только после решения суда, который должен назначить экспертизу. Раньше это определял следователь. Изменения в уголовный, административный и процессуальный кодексы депутаты проголосовали еще в октябре, во время запуска судебной реформы. И вот на днях одна из тысяч поправок, внесенных тогда, вступила в силу.

Что здесь – правда, а что нет – разобрались журналисты. Обо всем по порядку.

В четверг 15 марта – вступили в силу изменения в Уголовно-Процессуальный кодекс. И в них есть очень спорное новшество. Если раньше – когда умирал человек – на место выезжали медик и следователь. Медик – констатировал смерть. Следователь – принимал решение: есть ли необходимость отправить тело на судебно-медицинскую экспертизу? Решал самостоятельно. Теперь – у следователя это право забрали. А процедуру сильно усложнили. Родственникам умершего, возможно, придется ждать до трех дней – а то и больше – пока им выдадут тело и позволят провести похороны.

Ведь чтобы отправить труп на экспертизу – следователь отныне обязан внести информацию в реестр досудебных расследований, написать ходатайство в суд, согласовать его с прокурором, доставить это ходатайство в суд. Быстро это сделать вряд ли удастся. Но и это не все.

Затем судья должен получить это дело – ознакомиться с ним, изучить, провести судебное заседание и составить текст своего документа.

И только потом – тело направят на экспертизу. А что, если человек умер у себя в квартире или в доме? Пока следователь будет проходить все бюрократические процедуры – тело будет лежать дома. Родственники – и так пережившие утрату – получает дополнительный стресс.

Четверг – день, когда вступили в силу изменения в Уголовно-Процессуальный кодекс. Сотрудница похоронного бюро Ирина Малиновская утверждает – тела умерших перестали везти в морг.

В самом морге – от комментариев на камеру отказываются.

В Киевском бюро судебно-медицинских экспертиз на вопросы журналистов тоже отвечать не захотели. По мнению директора похоронного агентства Вадима Малиновского, родственники умершего оказались заложниками искусственно созданной ситуации. И теперь нечистые на руку чиновники, следователи, судьи – могут вымогать деньги – чтобы побыстрее ее решить.

Тем временем судьи – поспешили успокоить людей – мол, проблемы нет. Разрешение на проведение экспертизы следователь обязан будет брать только в тех случаях, когда есть подозрение на убийство. Если же человек умер своей смертью – судебно-медицинская экспертиза не нужна.

Вот только представители Нацполиции – утверждали совсем другое.

"Теперь через суды придется брать разрешение на экспертизу даже для тех, кто умер своей смертью", – отметил Николай Жукович – спикер полиции Киевской области.

Об этом же с трибуны парламента заявил и генпрокурор.

"Эти законы предусматривают также, что любая экспертиза, включая судебно-медицинскую экспертизу пожилых мужчин или женщин с неявными признаками, с отсутствующими даже признакам насилия, должны пройти экспертизу по решению суда. Это еще 150 000 представлений в суд, которые и так не могут пропускать решения на сегодняшний день", – сказал Юрий Луценко.

Эксперты–криминалисты тоже говорят – проблема есть. Ведь следователь обязан вносить в единый реестр досудебных расследований информацию о всех без исключения фактах смертей. Даже если нет никаких подозрений на убийство. И практически в любом случае – необходимо направлять тело в морг на вскрытие.

"Эта работа закона коснется всех трупов – всех задокументированных естественных или уголовных смертей граждан Украины. Если будет завалена работа следственного судьи – то он будет через месяц выдавать эти разрешения – трупы будут сохраняться", - отметил Григорий Мамка – экс-заместитель начальника главного следственного управления МВД.

Получается – ждать разрешения суда на проведение экспертизы – придется в любом случае. Ведь без вскрытия тела – семья умершего не получит справки о смерти.

Все это – лишняя трата времени и нагрузка на и так заваленных работой судей и следователей – говорят опрошенные криминалисты. Поправки в Уголовно-Процессуальный кодекс Рада внесла еще в начале октября прошлого года. СМИ сообщали, что их автор – депутат Андрей Лозовой. Но тот убеждает – правки не его.

"Это брехня, это инсинуация, созданная исключительно с одной целью – дискредитировать Радикальную партию, нашу команду. Это глупость. Такого нет ни в моих правках, ни в Уголовно-процессуальном кодексе вообще", заявил Лозовой, добавив, что его правка "искореняет коррупцию в силовых органах на местах, поэтому (существует – Ред.) такое противодействие со стороны силовиков", – отметил он.

И уже в пятницу на сайте прокуратуры Киева появилось обращение к гражданам – мол, не волнуйтесь – чтобы не допускать социальной напряженности – правоохранители внедрят специальную практику. Сотрудникам полиции все таки разрешат самостоятельно принимать решение на месте – отправлять ли тело умершего к судмедэкспертам – на исследование. Без решения суда.

"Таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений", – говорится в сообщении.

Кто конкретно принял это решение – не указано. Фактически этот человек – просто взял ответственность на себя. Ведь такой механизм – может противоречить новым нормам Уголовно-Процессуального кодекса. Но семьи умерших людей – это вряд ли беспокоит.

Ранее Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

Также напомним, что Апелляционный суд Ивано-Франковской области дал официальные разъяснения к похоронной "поправке Лозового". Как оказалось, правила захоронения в Украине остались прежними, изменился только субъект, который назначает экспертизу.