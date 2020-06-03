Похищение солдата ВСУ на границе с Крымом: что нужно знать

Еще 31 мая в ВСУ произошло чрезвычайное происшествие, больше напоминающее шпионский детектив – вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. А через несколько дней старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский оказался в российском плену. Подробности этой запутанной истории читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Один солдат пропал, другой застрелился

По данным военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, военнослужащий исчез с наблюдательного поста. Мужчину искали, но безрезультатно. Кроме того, вблизи места службы бойца были обнаружены следы борьбы, поэтому правоохранители поначалу рассматривали версию похищения военнослужащего ВСУ.

"По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами. Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения военнослужащего, а материалы по данному происшествию оперативно переданы в правоохранительные органы", – говорилось в сообщении.

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Солдат исчез около пяти утра во время службы недалеко от поселка Сиваш Генического района. Это произошло в 200 метрах от основного пункта наблюдения. На месте были обнаружены следы волочения человека по земле.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook рассказал, что похищенным является старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

"Он находится на оккупированной Россией территории в Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует. Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой", – написал журналист.

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Также Бутусов рассказал, что в ту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия.

"Примерно в 10:00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", - добавил Бутусов.

Информацию журналиста подтвердил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко.

"По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии", – рассказал начальник службы по связям с общественностью.

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Он уточнил, что вместе с Евгением Добринским было еще несколько солдат.

"В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов – это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР", – добавил Шевченко.

О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ напрямую не говорят.

На следующий день, 1 июня, выяснилось, что пропавший Евгений Добринский уже после исчезновения звонил своему сослуживцу. Якобы это случилось около 11 часов утра в тот же самый день, когда солдат исчез: Добринский позвонил сослуживцу и рассказал, что он находится во временно оккупированном Крыму. Точного места он не назвал, сказав, что не знает об этом. Боец ВСУ уточнил, что оккупанты якобы проверяли его паспортные данные.

Дальнейший поворот событий был еще более загадочным и странным. В тот же день, 1 июня, в Херсонской области нашли тело военного с огнестрельным ранением, который служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил вместе с Добринским. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Сегодня, 1 июня 2020 года около 11.00 утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия – самоубийство. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия", - написали в публикации.

Одна из версий трагедии – самоубийство.

"Человек находился в районе выполнения задач по назначению, когда нашли тело. Военная прокуратура работает сейчас, продолжаются следственные действия", – сказал руководитель пресс-службы ВСП ВСУ Владимир Потапов.

Пока что этим происшествиям не дается никаких официальных объяснений. Также в ВСУ не комментируют, как предполагаемое самоубийство сослуживца Добринского связано с его исчезновением.

ВСУ: арест украинского солдата россиянами – фейк

Наконец, 2 июня в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ подтвердили, что украинский солдат находится в незаконно аннексированном Крыму. При этом, несмотря на обнаружение вблизи места службы бойца следов борьбы, в ФСБ утверждают, что Добринский был задержан в состоянии алкогольного опьянения и без удостоверяющих личность документов.

При себе у него якобы обнаружили и изъяли для экспертизы "вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим".

Фейковое "задержание" старшего солдата ВСУ Евгения Добринского в Крыму. Видео: ФСБ

В отношении бойца возбудили уголовное дело за якобы незаконное пересечение российской границы (ст. 322 УК РФ), за что ему может грозить до 200 тыс. рублей штрафа, принудительные работы или до двух лет лишения свободы.

Казалось бы, вот и истории конец (точнее, началась бы совершенно другая история), но в Командовании десантно-штурмовых войск заявили, что заявления Федеральной службы безопасности России о якобы "незаконном пересечении" админграницы с оккупированным Крымом десантником 95-й десантно-штурмовой бригады Евгением Добринским – ложь.

"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ", - напомнили в ВСУ.

По мнению командования, этот шаг россиян был прогнозируемым.

"Головным убором формы одежды в данном подразделении определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели на военнослужащего. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра", – заявили в ДВШ.

Появившееся следом видео допроса солдата следователями ФСБ, на котором Добринский рассказывает о том, как оказался на оккупированной территории, также вызвало резко негативную реакцию командования ВСУ.

"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой было бы опубликовано в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", – подчеркнули украинские военные.

Десантники подчеркнули, что на видео, распространяемом россиянами, украинский солдат выглядит подавленным и явно говорит заранее подготовленный текст. В командовании не исключили, что захваченный боец находится под действием спецпрепаратов.

Информация о том, что "российские военные задержали военнослужащих украинских вооруженных сил на суверенной территории Украины", вызвала обеспокоенность американских дипломатов.

"Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию Крыма и остановить агрессию на Донбассе", – отмечается в сообщении посольства.

Напомним также, что в этом году исполнилось шесть лет с момента аннексии Крымского полуострова Россией, которую ни Украина, ни остальной цивилизованный мир не признали. Во что сейчас оккупанты превратили Крым, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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