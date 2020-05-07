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Похолодание, дожди и снег в Карпатах: синоптики дали прогноз на 7 мая (карта)

7 мая, 05:46

Тина Наринецкая

На запад страны обрушится сильный ветер

В Украине сегодня, 7 мая, погода лучше не станет – страну накроют дожди и значительно похолодает. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"7 мая в Украине ожидаем умеренные, местами в северных, ночью и в западных областях, днем ​​и в Винницкой значительные дожди. На юге и востоке страны небольшие дожди", – говорится в сообщении.

А вот на высокогорье Карпат погода будет вовсе не "майская". Тут синоптики прогнозируют мокрый снег, а температура установится на уровне ​​1-6 градусов тепла.

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Ветер в стране ожидается юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. А вот на западные регионы обрушатся порывы 15-20 м/с. Температура ​​в Украине установится на уровне 10-15 градусов тепла. Немного теплее будет в восточных и большинстве южных областей – тут ожидаются ​​16-21 градусов тепла.

Напомним, 6 мая во Львове неожиданно выпал майский снег. Погода в городе начала портиться с самого утра: похолодало и шел мокрый дождь.

Ранее мы писали, что погода в мае ожидается не очень теплой: в стране будет дождливо и прохладно. Подробнее читайте в прогнозе погоды на май.

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