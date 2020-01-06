Похолодание и гололедица: синоптики рассказали о погоде на Рождество

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На Рождество погоду в Украине будет определять гребень антициклона, который приведет к незначительному похолоданию и гололедице.

Как сообщили в Укргидрометцентре, синоптики не ожидают существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей пройдет небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, в восточной и южной частях – северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов мороза, в Карпатах 8-13 градусов мороза; днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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В Киеве существенных осадков также не ожидают, температура ночью 3-5 градусов мороза, днем около 0.

По данным Центральной геофизической обсерватории 7 января в Киеве самая высокая температура днем составляла 8 градусов тепла в 1975 году, а самая низкая ночью -29,7 градусов в 1935 году.

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На 8 января осадков также не ожидается, а на дорогах, кроме южных областей, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.

В Киеве 8 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Также мы сообщали, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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