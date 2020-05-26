Похолодание и грозы: на Украину обрушится непогода (карта)

В Украине сегодня, 26 мая, будет прохладно и дождливо. На Закарпатье и Прикарпатье синоптики прогнозируют грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"26 мая в Украине временами дожди, днем на Закарпатье и Прикарпатье местами с грозами, лишь ночью в большинстве западных областей без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 12-17 градусов тепла. Немного теплее будет на западе и юге страны – тут местами прогреет до 20 градусов тепла. Холоднее всего будет на высокогорье Карпат – тут на протяжении суток синоптики прогнозируют 2-7 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", Карпаты за неделю до лета засыпало снегом.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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