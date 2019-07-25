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"Похоже на подставу от ФСБ": соцсети о задержании российского танкера

25 июля, 16:26

Украинцы не исключают, что российское судно задержали для обмена на военнопленных моряков


Видео: СБУ

Пользователи сети позитивно оценили задержание российского танкера NEYMA, однако заподозрили "подставу" в действиях россиян. Некоторые говорят, что теперь у Украины будет "материал" для обмена на украинских моряков.

Так, например, директор Института мировой политики Евгений Магда высказал предположение, что танкер не просто так оказался в украинском порту: "Выскажу крамольную мысль: РФ подставила нам танкер, чтобы сохранить лицо при исполнении решения Морского трибунала. Создала нам обменный фонд, иначе говоря".

Один из пользователей сети считает, что "это судно не просто так здесь оказалось": "Возможно это специально сделали, чтобы потом осуществить обмен наших моряков и судна на вот этих. В любом случае, мы ждем наших моряков – возвращайтесь".

Как сообщали новости "Сегодня", украинские правоохранители обнаружили российский танкер 24 июля в порту Измаила, но уже под измененным названием. Владельцы судна пытались скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе. Но СБУ удалось узнать, что это за танкер по его номеру. Позже стало известно, что судно делало в Украине.


Видео: Анатолий Матиос / Facebook

После того, как стало известно о задержании российского танкера, в Кремле начали угрожать Украине. В МИД России сделали заявление по поводу действий Службы безопасности Украины.

Также смотрите видео с борта российского танкера, внутри которого проводились обыски и допросы членов команды, а также читайте все подробности онлайн о задержании танкера "Нейма":


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Тег танкер, задержание, соцсети, NEYMA

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