Поиски украинцев в Атлантике: Украина обратилась в ООН и Красный Крест

Людмила Денисова. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

ООН и Международный комитет Красного Креста могут вмешаться в поиски шести украинских моряков, пропавших без вести в результате кораблекрушения судна Bourbon Rhode в Атлантическом океане.

Соответствующее обращение направила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на сегодняшний день не получено никакого официального ответа на мои обращения по поиску шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode. Судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева – неизвестна", – написала Денисова на своей странице в Facebook.

Фото: Людмила Денисова/Facebook

В связи с отсутствием информации о пропавших украинцах омбудсмен обратилась к председателю мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой поспособствовать их эффективному поиску.

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"Родные пострадавших украинских моряков не теряют надежду и ждут информацию о результатах поисков", – добавила Людмила Денисова.

Напомним, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого находились 10 граждан Украины, исчезло в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (Заморский департамент Франции) в результате шторма 26 сентября.

Из находившихся на борту украинцев двоих удалось спасти и еще двух обнаружили погибшими.

Поисковую операцию проводил MRCC – Морской центр спасения и координации Франции.

7 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поисковые работы членов экипажа Bourbon Rhode.

Ранее в Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. В результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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