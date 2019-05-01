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Полицейские Украины и Турции договорились усилить борьбу с "ворами в законе"

1 мая, 15:28

Копы двух стран решили активнее сотрудничать в борьбе с торговлей людьми и наркопреступностью

Фото: УНН

Украинские и турецкие полицейские решили усилить сотрудничество в противодействии лидерам преступного мира – так называемым "ворам в законе", а также в борьбе с наркопреступностью. Кроме того, копы двух стран решили более интенсивно бороться с торговлей людьми.

Об этом шла речь на встрече заместителя главы Нацполиции Украины Виталия Невгада и гендиректора по безопасности республики Турция Джелала Узункая, сообщили в пресс-службе МВД.

"Во время встречи правоохранители обсудили усиление сотрудничества по разным направлениям. В частности, шла речь о выведении на более интенсивный уровень мер по противодействию международной организованной преступности и так называемым "ворам в законе", – заявили в полиции.

Стороны достигли договоренностей по взаимодействию полиции на воде и в воздухе, а турецкие стражи порядка пригласили в Турцию для обмена опытом представителей украинских подразделений водной полиции и полиции воздушной поддержки.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украину на время проведения президентских выборов собирались приехать "воры в законе", чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве 

Ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Также мы сообщали, о том, что из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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Тег Турция, МВД, торговля людьми, полиция, вор в законе, наркопреступность

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