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Полиция Британии объяснила наличие трезубца в списке "террористических" символов

21 января, 16:41

Украинский символ используют лица, связанные с террористической группировкой в Британии

/ Фото: AFP

Британская полиция включила трезубец в пособие по экстремизму из-за того, что некоторые лица, связанные с запрещенной в Великобритании террористической группировкой, используют символ, похожий на украинский. Представитель антитеррористической службы британской полиции ни в коем случае не связывает сам символ с экстремизмом.

Об этом говорится в письме британских правоохранителей, которое имеет в распоряжении "Голос Америки".

Полиция в Лондоне объясняет, что пособие является частью вспомогательных материалов, чтобы определить и понять знаки и символы, на которые могут наткнуться работники полиции, а также больниц или учебных заведений.

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"Это указатель, который никогда не был предназначен для общественности", – объяснил представитель полиции.

Британцы отмечают, что изображение украинского трезубца в пособии размещено в разделе "Татуировки". Изображение в пособии выглядит как фотография части человеческого тела с татуировкой в ​​виде трезубца темного цвета.

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"К сожалению, крайне правые группы имеют за собой историю присвоения национальных символов как части их тождества, и в этом причина, почему некоторые национальные флаги и символы содержатся в нашем документе. Символ "трезубец" включен в это пособие из-за его использования группой, имеющей связи с "Национальным действием" (National Action) – террористической группой, объявленной вне закона в Великобритании", – объяснили в полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях британская полиция включила трезубец в пособие по экстремизму. Кроме того, в этом пособии в перечне группировок "белых супрематистов" можно найти и шеврон украинского батальона "Азов". Украина в связи с этим потребовала извинений. В итоге Британия выразила сожаление по поводу украинского трезубца в своем антитеррористическом перечне. Правительство заверило, что не ставит целью оскорблять Украину.

Позже Киев отреагировал на заявление Британии, не особо удовлетворившись сожалением британцев.

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Великобритания полиция символ трезубец

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