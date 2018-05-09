Полиция отпустила всех задержанных на акциях 9 мая

Всех 25 задержанных на массовых акциях, приуроченных к 9 мая, уже отпустили, полиция до конца дня будет дежурить в усиленном режиме. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко, передает "РБК-Украина".

Кроме того, по словам первого замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового, среди задержанных была соорганизатор акции "Бессмертный полк" в Киеве Елена Бережная (мать погибшей в ДТП Ирины Бережной). На нее был составлен протокол за использование запрещенной символики.

"В целом по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло около 1,6 тысяч мероприятий, участие в них приняли более 460 тысяч человек. В усиленном режиме работали 27 тысяч правоохранителей", – отметил Яровой.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.

Напомним, в Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.



