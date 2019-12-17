Полиция задержала яготинского стрелка: что грозит злоумышленнику

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа стрелку грозит до 15 лет тюрьмы

Яготинский стрелок любил сниматься с оружием / Фото: Facebook

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Сотрудники Киевского главка криминальной полиции, Яготинского отдела полиции при силовой поддержке КОРДа вычислили и задержали в Полтавской области мужчину, разыскиваемого за стрельбу по копам в Яготине .

Об этом во вторник, 17 декабря, вечером на своей странице в Facebook сообщил начальник киевской областной полиции Андрей Небытов.

Он рассказал, что пока искали подозреваемого по возможным адресам нахождения, изъяли пистолеты, револьверы, винтовку, автомат, гранатометы и гранаты.

Главный коп столичного региона напомнил, что злоумышленник очень любил делать селфи с незаконным оружием и нагло грозился пустить его в ход против полицейских.

По его словам, задержанному яготинскому стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.

"К сожалению предыдущие "ходки" в места лишения свободы его совсем не исправили и не перевоспитали", – добавил Небытов.

Напомним, для задержания вооруженного злоумышленника была введена полицейская спецоперация "Гром" , когда мужчина скрылся во дворе своего дома.

"Мы решили, что он там забаррикадировался. Но, когда здание взяли штурмом, там никого не было. Мужчине каким-то образом удалось скрыться", – рассказали в полиции Киевской области.

В квартире стрелка провели обыски и также изъяли там два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра, нож . Во дворе изъяты гильзы 12-го калибра.

Открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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