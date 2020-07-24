"Полный провал": эксперт оценил шансы Украины в море против России

У России не только корабли, но и ракеты, и подводные лодки

Пока ракетные комплексы "Нептун" с крылатыми ракетами еще не поступили на вооружение, Украине практически нечем противостоять России в море – у агрессора слишком большое превосходство. На сегодняшний день наши военно-морские силы не готовы противостоять ВМС РФ.

Реклама

Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает УНИАН.

По его словам, в последнее время Россия серьезно перевооружила флот и создала мощную морскую группировку в Черном море, которой вполне достаточно для наступления.

"Особое беспокойство у меня вызывает состояние Военно-морских сил Украины и системы военно-морской обороны. Поскольку, если мы просто возьмем соотношение сил, то в ракетном оружии это будет ноль к двумстам. Я имею в виду, что у нас ноль ракет на флоте, а у россиян – около 200. Если мы говорим о подводных лодках, то ноль к семи. А семь подводных лодок РФ в Черном море – это абсолютное преимущество, которое может полностью сковать деятельность украинских ВМС … На морском направлении у нас фактически полный провал... Мы не готовы к войне с Россией на морском направлении", – подчеркнул Самусь.

Военный эксперт подчеркнул, что у нас не только флота нет, но и эффективной противоракетной обороны и нечем топить подводные лодки. В связи с этим он призвал власти заниматься развитием украинского флота.

В тренде В Украине активизировались киберпреступники

Реклама

Отметим, что еще пару лет назад в Украине начали разрабатывать стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров, поскольку Украина не может себе позволить большие и мощные корабли и из-за стоимости, и из-за невозможности их применения, например, в мелком Азовском море. Бывший командующий ВМС Игорь Воронченко рассказывал о тактике "москитного флота" Украины.

Кроме того, украинская армия взяла на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" для обнаружения вражеских морских сил. За минимальное время в акватории можно создать сеть из сенсоров, которые помогут увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей и подводных лодок противника.

Смотрите также видео испытания крылатой ракеты, как она попадает в морскую цель:

Видео: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама