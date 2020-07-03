"Прямое попадание бомбы весом 150 кг в цель": что такое ракетный комплекс "Нептун"

Недавно Украина провела успешные финальные испытания "Нептуна" и готова теперь производить его для армии. Генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев рассказал, что собой представляет новый украинский ракетный комплекс, который вооружен крылатыми ракетами.

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Об этом сообщает "Оборонно-промышленный курьер".

По его словам, оружие характеризуется точным наведением на больших дистанциях, а позволяет сделать это очень точная инерциальная система, которая изготавливается нашими предприятиями. Программное обеспечение для нее тоже создано в Украине. Система наведения укомплектована радиовысотомером, GPS-навигацией и др.

"Следующий момент, который обеспечивает данное вооружение — это система наведения, то есть радиолокационные головки наведения. Такая система обеспечивается грамотным техническим коллективом. Она обеспечивает захват цели, распознавание цели, удержание цели, доведение ракеты до самой цели, высокоточное попадание на конечном участке", – сказал Коростелев и отметил, что наши военные смогут это делать даже в условиях радиопомех.

Еще один важный элемент – турбореактивный двигатель, который обеспечивает длительную работу и надежный запуск в воздухе и последующие операции. Ракеты работают исключительно на авиационном керосине.

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По словам конструктора, такой вид вооружения не требует супертехнологий относительно энергетики самой ракеты.

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"Что такое ракетный комплекс "Нептун"? Это прямое попадание бомбы весом 150 кг в цель. Это очень большие разрушения. Есть технологии использования подобных ракетных комплексов, которые предполагают для разных типов военных кораблей применение одной-двух-трех ракет. Потому что противоракетные системы сегодня имеются на всех кораблях, но реалии таковы, что действия корабельных систем ограничены. Я имею в виду боезапас. Да, 15-20 секунд непрерывной работы корабельных пушек по радарному наведению позволяет сбить ракету. Но в итоге корабль потом остается "голый". И если в течение 30 секунд – минуты следует еще одна ракета, кораблю попросту не будет чем обороняться. Это обыкновенная дуэльная ситуация", – рассказал Коростелев.

Он отметил, что дальность поражения цели крылатой ракетой можно увеличить, например, до 500 км.

"Такие системы вооружения, кроме нас, изготавливают еще порядка пяти стран. Поэтому мы, понятно, имеем экспортный потенциал. Тем более наша цена не самая высокая", – добавил руководитель КБ "Луч".

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Напомним, в начале апреля уже проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

Видео: facebook.com/navy.mil.gov.ua

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