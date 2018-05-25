Полный разгром позиций боевиков на Донбассе: появилось эффектное видео

Бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили и технику, и отправила на тот свет боевиков

Украинские военные снова провели блестящий ответный удар на обстрелы противника по мирному населению, уничтожив технику и живую силу. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц.

"В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС уничтожили ВОП (взводно-опорный пункт) противника, живую силу, технику и вооружение", – сообщил Штирлиц.

На видео указывается, что на позиции боевиков находились два "Уарала" и один КамАЗ, два 122 мм миномета, склад боекомплекта и блиндаж.

Напомним, 24 мая ВСУ дали адекватный ответ боевикам, уничтожив два артиллерийских расчета и склад боеприпасов. Украинские военные дали "ответку" из-за обстрела боевиками мирных жителей.

Также вчера рано утром боевики из артиллерии обстреляли Торецк и повредили лечебные учреждения – были повреждены здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров.

Как мы ранее писали, появилось эффектное видео с беспилотника, как ВСУ уничтожили "опорник" боевиков "Прыщ". Украинские военные нанесли мощный удар по позициям врага на Светлодарской дуге, применив и артиллерию, и, предположительно, БМП.