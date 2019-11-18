Полозов: Россия начала оформлять передачу украинских кораблей

/ Фото: AFP

Россия вернет Украине захваченные корабли и передать технику должны сегодня. В то же время следователь по делу украинских моряков отправился сейчас в Керчь и там, судя по всему, готовятся к передаче кораблей.

Об этом сказал адвокат Николай Полозов, передают Крым.Реалии.

Он отметил, что передача кораблей таки должна осуществиться и объяснил, почему.

Реклама

"Вопрос о передаче украинских судов поднимался еще несколько недель назад и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и будет принимать участие в каких-то действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь уехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится", – сказал Полозов.

В тренде Украина получила безвиз с тихоокеанским государством

Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские корабли, захваченные ранее Россией, вышли из Керчи. Катера в сопровождении российских кораблей проследовали через Керченский пролив в сторону Черного моря, их уже ждут украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака", чтобы забрать. Позже стало известно, что украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама