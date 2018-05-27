Польша призвала Столтенберга вмешаться в спор Венгрии с Украиной

Глава МИД Польши назвал конфликт между Украиной и Венгрией "спором в кругу семьи"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг должен вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины, заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович. Об этом сообщает Рolsatnews.

Ситуация, которая сложилась между Украиной и Венгрией, по его мнению, является "спором в кругу семьи".

"Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы развязать эту проблему", – отметил он.

Чапутович также сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщалось, представители Литвы и Канады на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве призвали Венгрию перестать блокировать встречу НАТО – Украина из-за скандала вокруг языкового закона, так как представитель Альянса лично убедился – проблем у нацменьшинств в Украине с изучением родного языка нет.

Более детально о конфликте Киева и Венгрии читайте в материале "Новое правительство в Венгрии: стоит ли Украине надеяться на смягчение риторики Будапешта".

На днях в МИД отреагировали на антиукраинские инициативы Венгрии в НАТО. Украинские дипломаты сообщили, что политика Альянса по отношению к Украине не меняется.







