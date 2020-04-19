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Полсотни украинцев выздоровели от коронавируса за рубежом

19 апреля, 23:47

Елена Вус

На сегодня 152 гражданина Украины за границей еще проходят лечение

По состоянию на 19 апреля, 152 украинца лечатся от инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом, одновременно полсотни граждан уже выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Так, 50 украинцев выздоровели: в Греции 22, в Польше 6, в Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии по двое и по одному в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции и Швейцарии.

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В то же время 7 граждан Украины за рубежом умерли от инфицирования.

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На сегодня 152 гражданина Украины за границей еще проходят лечение: в Австралии, Австрии, Испании, Италии (больше всего), Китае, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

Отметим, что по состоянию на утро 19 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5449 случаев COVID-19, из которых 141 летальный, 347 пациентам удалось вылечиться. За прошлые сутки зафиксировано 343 новых случая. Также инфекция подтверждена почти у тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Также мы сообщали, что украинское государство поможет бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий, который могут ослабить после 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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