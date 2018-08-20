Получение беометрических паспортов в Украине все еще затруднено

Очереди не пропали, в ЦПАУ не берут деньги за срочность и предупреждают, что ждать нужно дольше, чем положено

Украина получила безвизовый режим с ЕС более года назад, но сложности при получении биометрических паспортов до сих пор не исчезли. "Сегодня" выяснила, насколько хлопотно сейчас получить заветный документ с чипом.

Сложная подача

На сайте Госмиграционной службы "встать" в электронную очередь сложно: она или "забита" на две недели вперед, или выдает сообщение "превышен лимит пользователей". В ГМС проблему отрицают:

"Мы избирательно проанализировали состояние электронной очереди в отделениях. Результат — места для записи есть. Есть свободные места и для онлайн-записи на нашем сайте".

В центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ) тоже не все гладко. Чтобы сдать документы, для начала нужно получить талон с порядковым номером. Но еще до открытия у дверей ЦПАУ на талоны собирается очередь из нескольких десятков человек. Они поочередно записывают свои фамилии на обычный тетрадный листок, чтобы избежать путаницы и давки. Мы пришли за полтора часа до открытия (центры работают с 9:00) и оказались во втором десятке.

"Чтобы успеть до работы, был здесь в семь утра, — говорит Денис Кучерук, чья фамилия в списке под №1, — И говорят, что такие очереди тут каждый день".

Как только открываются двери центра, администратор список забирает:

"У нас такое не действует. Только живая очередь за талончиками".

В результате люди, пришедшие к девяти, подают документы раньше тех, кто пришел в 7:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лайфхаки: как быстрее получить загранпаспорт в Одессе

Внутри всех предупреждают: по ускоренной процедуре (810 грн) никого регистрировать не будут — за 7 дней паспорта делать не успевают. Можно рассчитывать только на обычную процедуру (557 грн). Но и в этом случае, за положенные 20 дней паспорт не сделают — сотрудники предупреждают, что смс о готовности документа нужно ждать месяц-полтора. Киевлянка Кристина Гринчук говорит, что документы можно подать практически без очередей в паспортных сервисах. Но, там по ее словам, услуга на 150—200 грн дороже.

В Харькове та же ситуация. За два часа до открытия ЦПАУ у здания — три десятка человек. Хотя ранний подъем не гарантирует, что документы удастся подать в этот же день.

"Еще в июле зарегистрировался онлайн в предварительной очереди. Несколько раз заходил на сайт, но свободного времени не было. Чтобы успеть взять талончик на дату через месяц, ровно в полночь зашел на сайт, получил три талона на всю семью. Через десять минут система показала, что свободного времени на эту дату не осталось", — добавляет харьковчанин Дмитрий Романченко.

При этом, по словам заявителей в Киеве и в Харькове, людей заставляют подписывать бумагу об уведомлении, что паспорт может быть оформлен с превышением нормативных сроков.

Получение

Не исчезли проблемы и с выдачей паспортов. Хотя на госпредприятии "Документ", которое печатает паспорта, уже несколько раз обещали вернуться к срокам, предусмотренным законодательством, но пока этого не произошло.

"Я документы подал еще в начале декабря прошлого года. А смс ждал четыре месяца — паспорт выдали только в середине апреля", — жалуется Денис Кривачев.

Наконец, с совсем неожиданной проблемой столкнулись жители Винницкой области. Тут в одном из ЦПАУ очередь на подачу документов и получение паспортов — одна и та же. Просто потому, что здесь только один сканер для отпечатков пальцев. Из-за этого даже тем, кто может просто забрать свою "книжечку" с чипом, приходится по несколько часов стоять в очереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Не только в ЕС: украинцы могут ездить без виз в почти 130 стран мира

"Ждущие" паспорта

Несмотря на все существующие сегодня проблемы, в Госмиграционной службе говорят: сегодня у них лежит около 300 тыс. готовых паспортов, которые украинцы не спешат забирать.

"В некоторых случаях граждане не ожидали, что паспорт им сделают своевременно, хотя проблема задержек урегулирована", — добавляют в службе.

В целом, с начала 2018-го, украинцы оформили более 3 млн биометрических паспортов, а за июль — 440 тыс. загранпаспортов.

Переселенцы: дипломы и справки о браке

С нетипичными проблемами сталкиваются и переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Если украинцам из любого другого региона достаточно предоставить копию паспорта, идентификационного кода и старый загранпаспорт (если есть), то у переселенцев требуют максимальный набор документов. Например, в ЦПАУ отказываются регистрировать заявку без справки переселенца и выписки из реестра избирателей, часто требуют свидетельство о рождении. Кроме того, в "миграционке" настоятельно советуют приносить любые документы, во время получения которых человек подавал копию своего паспорта: диплом о высшем образовании, свидетельство о браке или разводе, документы детей и прочее. Спикер Госмиграционной службы Сергей Гунько нам объяснил — это нужно для идентификации человека, который зарегистрирован на временно оккупированных территориях: