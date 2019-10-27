Пора утепляться: в Украину идет серьезное похолодание с дождями

После продолжительного бабьего лета украинцам будет не просто привыкнуть к холодам

/ Фото: Pixabay

Вот и заканчивается последний день бабьего лета. С понедельника, 28 октября, в Украине похолодает, особенно резкое снижение температуры ожидается в западных областях. Вместе с холодами придут и дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, почти во всех западных областях температура воздуха упадет до 11-13 градусов. Для сравнения – сегодня, 27 октября, там до +21. Также завтра там ожидаются везде дожди.

Такая же температура будет в Сумской, Черниговской, Житомирской областях и в Киеве. В остальных центральных областях около 15 градусов.

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На востоке и юге будет еще вполне комфортная погода до +17.

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А вот во вторник, 29 октября, станет совсем неприятно на улице. Дожди накроют почти всю Украину, а температура воздуха упадет еще ниже, местами будет всего 5-6 градусов тепла. Даже не юге станет всего 11 градусов. В Киеве дожди и 7-9 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", последний осенний месяц – ноябрь – принесет еще большие холода, первые морозы и мокрый снег. Народные синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре.

Отметим, что за время бабьего лета были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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