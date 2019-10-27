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Последний день бабьего лета: синоптики рассказали о погоде в воскресенье

27 октября, 06:53

На Украину надвигается похолодание, но сегодня погода будет достаточно комфортной

/ Фото: Pixabay

Бабье лето успело установить несколько рекордов, но оно подходит к концу. Сегодня, 27 октября, все еще будет достаточно тепло и без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, теплее всего сегодня будет на западе страны. Там температурный режим ожидается от 18 до 21 градуса, за исключением Хмельницкой и Черновицкой областей – там 15-17 градусов.

А вот в центральных, северных, восточных и южных областях погода будет везде одинаково ровной – 15-17 градусов тепла. В Киеве максимум +17 и никакого дождя.

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Отметим, что на днях уже не раз говорили синоптики о грядущем похолодании, и что эти выходные будут последними теплыми. С понедельник температура начнет падать в западных областях, а далее с каждым днем и по всей Украине. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.

Однако отметим, что за время бабьего лета были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Но не все так гладко. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

А тем временем в Европе разбушевалась непогода. Дожди атаковали юг Франции, были затоплены Эро и Восточные Пиренеи. Метеорологи прогнозирую ухудшение ситуации. К ливням добавятся град и шквальный ветер.

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Источник: Сегодня

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