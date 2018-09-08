Порошенко о выборах в ОТГ: "Не нужно подкупать избирателей, они и так достаточно умные"

Государство должно разблокировать процесс выборов в объединенных территориальных громадах и не создавать препятствий для граждан, решивших объединиться. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью житомирскому телеканалу "СК1", сообщает пресс-служба главы государства.

"Если жители тех или иных громад приняли решение создать объединенную территориальную громаду, то это означает принять на себя ответственность. А они готовы брать на себя ответственность за собственную судьбу. Государство должно им помочь и ни в коем случае мы не должны видеть каких-либо препятствий по этому поводу", – заявил он.

В то же время, Порошенко назвал единственное условие, на котором он будет настаивать.

"Единственное, на чем я настаиваю – не нужно подкупать избирателей, они достаточно умные. Деньги должны не лежать на счетах, деньги должны не выплачиваться в кэше, деньги должны делать наши города и села лучше", – отметил президент.

Кроме того, глава государства напомнил, что Верховной Раде предстоит, не тратя времени, рассмотреть президентское представление на переизбрание состава Центральной избирательной комиссии. Порошенко отметил, что этот документ уже год находится в парламенте.

"Это важно не только для создания объединенных территориальных громад, но и для обеспечения свободных прозрачных честных выборов президента и парламента в будущем году", добавил он.

В то же время, Порошенко припомнил, как во времена, когда он возглавлял бюджетный комитет Рады, доля местных бюджетов составляла чуть более 30%, а теперь она выросла до 51%.

"Сегодня в общем бюджете Украины доля местных бюджетов благодаря децентрализации составляет более 51%, то есть львиная доля денег, больше половины, идет громадам. И громады уже имеют возможность самостоятельно определять, как расходовать эти деньги – строить ли больницы, или строить дороги, или строить школы и детсады, или строить освещение", – резюмировал президент.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время празднования Дня города в Виннице обратился к жителям Луганска и пообещал, что Украина не поднимет руки перед агрессором и сделает все возможное, чтобы вернуть луганчанам праздник под украинским флагом.

Также стоит напомнить о том, как Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны с 26-летием создания. Во время торжеств он отметил, что разведка вместе с другими спецслужбами должна минимизировать влияние России во время украинских выборов.