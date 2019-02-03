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Порошенко об интронизации Епифания: Православные украинцы получили нового лидера

Сегодня, 12:36

Порошенко поздравил Епифания с интронизацией и днем рождения

Порошенко: Епифаний стал новым лидером православных украинцев
Порошенко: Епифаний стал новым лидером православных украинцев. Фото: Facebook
Порошенко об интронизации Епифания: Православные украинцы получили нового лидера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6c1/36d/5c56c136d5111.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6c1/36d/5c56c136d5111.jpg Украина Порошенко поздравил Епифания с интронизацией и днем рождения

С интронизацией митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания православный украинский народ получает нового лидера. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня мы присутствуем на событии, которое является и продолжением, и завершением предыдущих. Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания означает, что церковь и православный украинский народ получают нового лидера", – сказал глава государства.

По словам Порошенко, с Епифанием отныне связаны большие надежды многих людей.

"Верю, что они точно оправдаются, что вы, ваше блаженство, будете вести православную общину по пути добра, веры, любви и милосердия. Вместе со всеми молюсь, чтобы Господь всегда был с вами в той высокой миссии, которую вы взяли на себя", – добавил президент.

Порошенко также поздравил Епифания с восхождением на Киевский престол и добавил поздравления с днем рождения.

"Очень рад, что сегодня имею возможность еще для одного поздравления. От себя, от семьи и всех присутствующих поздравляю вас, ваше Блаженство, с 40-летием. Желаю Вам сил и мудрости, понимания и поддержки. Пусть Бог благословит все ваши дела", – добавил он.

Напомним, 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

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Тег Порошенко, Епифаний, ПЦУ

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