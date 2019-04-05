Порошенко уволил первого замглавы Госпогранслужбы
Серватюк был назначен первым заместителем Госпогранслужбы 17 ноября 2014 года
Президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Серватюка с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ №101/2019 Глава государства подписал 4 апреля.
"Уволить Серватюка Василия Николаевича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины", – говорится в тексте указа.
Добавим, президент назначил Василия Серватюка первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины 17 ноября 2014 года.
Кроме того, президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря, подписав соответствующий указ.
Кроме того, недавно глава государства уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка, который был назначен президентом в сентябре 2017-го. Позже Порошенко назначил временного руководителя СВР.
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