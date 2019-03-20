Порошенко – в Европе, а Путин решает, как быть с оккупированным Крымом: темы дня

Гройсман проведет заседание Кабмина, а Рада рассматривает языковой закон

Порошенко – в Европе, а Путин решает, как быть с оккупированным Крымом: темы дня 2019-03-20T11:33:00+02:00 Украина Гройсман проведет заседание Кабмина, а Рада рассматривает языковой закон

Сайт "Сегодня" обратил внимание на важнейшие темы дня, которые будут задавать тон в информационном пространстве Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе проведет встречи с руководством Европейского Союза и примет участие в саммите Европейской народной партии. Также состоится его встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Верховная Рада продолжит рассматривать проект Закона об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного , чтобы иметь возможность проголосовать его в четверг, 21 марта.

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами российского правительства, чтобы обсудить итоги "развития" оккупированного Россией Крыма за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве откроют новые станции метро, а в Германии построят мобильную сеть 5G . Киевляне поставили всем ветвям власти "двойки", а налоговики внимательно проверяют декларации о доходах.

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