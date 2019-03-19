В Киеве откроют новые станции метро, а в Германии построят мобильную сеть 5G: итоги дня

Киевляне поставили всем ветвям власти "двойки", а налоговики внимательно проверяют декларации о доходах

В Киеве откроют новые станции метро, а в Германии построят мобильную сеть 5G: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-19T20:21:00+02:00 Экономика Киевляне поставили всем ветвям власти «двойки», а налоговики внимательно проверяют декларации о доходах

Общество

3 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

60,36 млн избирательных бюллетеней заказала ЦИК для проведения выборов президента Украины. Для первого тура предназначены 30,44 млн штук, для второго – 29,92 млн.

Откроют в декабре 2021 года в Киеве новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции начала строительства новых станций.

139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей на президентских выборах.

Всего в 1,93 балла оценили киевляне по пятибалльной шкале деятельность Верховной Рады, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Active Group в марте 2019 года. Средняя оценка действующего президента составила 2,33 балла. Оценка деятельности городского головы в среднем составила 2,43 балла.

608 человек погибли и 347 пострадали в результате пожаров в Украине с начала года по состоянию на утро 19 марта, спасено 488 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. С начала года в Украине произошло 15938 пожаров, их них 6864 в жилом секторе.

89500 украинок обратились за 2018 год в полицию с жалобами на домашнее насилие. Всего в течение прошлого года на домашнее насилие жаловалось более 115000 украинцев.

581 заброшенное транспортное средство сейчас находятся в Киеве на улицах и дворах. Власти пока ничего не делают для того, чтобы убрать их оттуда.

3,5 миллиона домохозяйств сейчас получает субсидии в денежной форме. Средний размер выплат составляет 1676 грн. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Проработали 5922 вызова патрульные полицейские в течение суток 18 марта, из которых 550 – вызовы о дорожно-транспортных происшествиях. Составлено 144 админматериала за управление в состоянии опьянения.

Составляет 514 гривен средняя сумма повышения пенсий с 1 марта для лиц, пенсии которых подлежали пересчету. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. Повышение на сумму от 100 грн до 400 грн произошло для 2,5 млн человек, от 400 грн до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 грн до 1000 грн – 500 тыс. человек. 2,5 млн получили повышение более чем 1000 грн.

56 млн гривен налогов Государственная фискальная служба доначислила ряду киевлян за незадекларированные доходы. В 2018 году была проверена информация о 1 470 лицах, которые по результатам 2016-2017 годов не задекларировали доходы на общую сумму 344 млн гривен.

Экономика

Ослабил на 3 копейки до 27,16 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 20 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 марта.

В январе 2019 года начато строительство торгово-выставочного комплекса NY Trade Center Kiev площадью 105 га с оптовым рынком, концертным залом и гостиницами, расположенного в 13 км от Киева по автодороге М-05 Киев-Одесса. Проект также включает парковку на 10 тыс. машиномест.

Повысилось до 105,5 тыс. случаев за прошлый год количество незаконных действий с платежными карточками, по которым банки понесли убытки (в 2017 году – 77,6 тыс.). Наибольшее количество незаконных действий с платежными карточками в 2018 году проходило в интернете – 52,2% от общего количества, по сравнению с 2017 годом оно выросло в 1,4 раза.

Экспортировала 274,4 тыс. тонн сахара Украина по итогам первого полугодия 2018/2019 маркетингового года (сентябрь-февраль), что на 6% меньше, чем в предыдущем сезоне, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Экспорт сахара в феврале составил 34,4 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем в январе. Основные поставки месяца осуществлялись в Азербайджан – 25% и Великобританию – 18%. Производство сахара в 2018/2019 МГ уменьшилось на 15%, до 1,82 млн т. По прогнозам Укрцукра, посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году составят 220-230 тыс. га, производство сахара в 2019/2020 МГ сократится до 1,5-1,6 млн тонн (на 15-20%).

41 089 нерегулярных (чартерных) авиарейсов было осуществлено до и из аэропортов Украины в период 01.01.2018 по 11.03.2019. Об этом сообщили в Государственной авиационной службе.

16,5 млн тонн грузов перевезли за 2018 год по рекам страны, сообщила ассоциация "Реки Украины" Объем перевозок по Днепру составил 9,9 млн тонн, по Дунаю – 6 млн тонн, по Южному Бугу – 600 тыс. тонн. По словам замести теля министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, объем перевозок по реке Днепр в 2018 году увеличился на 22,4% по сравнению с 2017 годом. Но до показателей 1990-х, когда по украинским рекам перевозили 60 млн тонн грузов, еще далеко.

Мир

Германия проводит аукцион для строительства мобильной сети 5G последняя версия требований аукциона подразумевает обязательства победителей обеспечить к 2022 году минимальную скорость передачи данных 100 Мбит/с в зоне радиопокрытия, охватывающей 98% домохозяйств на территории всех федеральных земель Германии, все федеральные автомобильные дороги и основные железнодорожные пути.

В Турции соединили морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток". Газопровод будет готов к эксплуатации после завершения строительства приемного терминала в Кыйыкейе. Начало эксплуатации "Турецкого потока" намечено на конец этого года.

Сингапур, Париж и Гонконг разделили между собой первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) – аналитическим подразделением британского журнала The Economist. Сингапур стал единственным городом в первой десятке, сохранившим за собой место, завоеванное годом ранее. Париж поднялся на один пункт, а Гонконг – на три пункта. Цюрих, занимавший в прошлом году второе место, опустился на четвертое. Также в десятку самых дорогих городов вошли Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес. Эксперты рассматривают цены на 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.

Впервые в истории превысила 1600 долл. за тройскую унцию стоимость палладия в ходе биржевых торгов 19 марта на фоне продолжающегося сокращения поставок этого металла. Цены на палладий выросли почти в два раза с минимумов прошлого августа и на 27% с начала текущего года. Ожидается, что в 2019 году на рынке палладия будет наблюдаться дефицит из-за высокого спроса на этот металл со стороны автопроизводителей.

Достигли 1,75 млрд долл. объемы инвестиций в мировую недвижимость в 2018 году, она стали самыми высокими за всю историю. Такие данные обнародовала международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield,

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве откроют новые станции метро, а в Германии построят мобильную сеть 5G: итоги дня". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.