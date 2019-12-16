Порошенко внес 19 млн гривен для освобождения из СИЗО Марченко

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Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который в настоящее время находится в следственном изоляторе.

Как сообщается на официальном сайте партии "Европейская солидарность", об этом Порошенко сообщил во время благотворительного концерта группы "Ot Vinta", который проводился в рамках марафона по сбору средств для выплаты залога Марченко.

Как отмечается в сообщении, суд назначил залог в размере 20 млн грн. За три дня более трех тысяч активистов собрали более 1 млн грн, остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко.

"Кто-то ожидал, что в условиях тотального террора, организованного против волонтеров, добровольцев, наших воинов, защитивших Украины против российской агрессии, имена которых навсегда вписаны в историю Украины, нас сломают. Но мы не дадим им ни единого шанса нас сломать. Потому что правда с нами, Господь с нами", – подчеркнул политик.

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Он также сообщил, что марафон по сбору средств начали три дня назад, поскольку к тогда генерал Марченко отказался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО. "Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов", – сказал Порошенко.

"Есть святые вещи. Есть ДАП, является имя "киборг". Их ничего не остановило. Так же, как вздрогнула рука в ГБР, когда они подписывали возбуждение дела по Марусе Зверобой, по Федине. По морякам, которые шли по Керченскому проливу. Или по моему приказу на контрнаступление, в результате которого украинская армия, добровольцы, волонтеры освободили две трети оккупированного Донбасса", – подчеркнул он.

Порошенко высказал убеждение, что главная цель преследований патриотов – это попытка переписать героическую историю Украины последних 5 лет. "Их цель – не посадить Марченко или даже Порошенко. Их цель – переписать историю последних 5 лет нашей с вами страны… И сегодня мы здесь занимаемся не только освобождением Марченко. Мы защищаем Украину от попытки оболгать воинов, навязать другие ценности и обмануть людей", – сказал политик.

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Он сообщил, что обстоятельства т.н."дела Марченко" хорошо известны и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления. "Нет никакой вины, кроме попытки расправиться. Кто расправляется? Те, кто получают звонки из высоких кабинетов и получают политические заказы", – сказал лидер "Европейской солидарности".

Порошенко поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств, и сообщил, что после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне директор ГБР Роман Труба заявил, что чиновники Минобороны на военной форме и бронежилетах украли 100 миллионов гривен при закупках военного имущества для военнослужащих.

Подозрения по данному уголовному производству получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения – Саковец и Каморянский.

Позже Госбюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, из которых следует, что офицеры, ответственные за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных, знали о том, что они бракованные.

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