Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Порошенко встретился с Балухом и возвратившимися из российского плена моряками

11 сентября, 19:48

Для бывшего главы государства было делом чести сделать все для освобождения узника Кремля

Владимир Балух, его супруга Наталья и Петр Порошенко

Владимир Балух, его супруга Наталья и Петр Порошенко

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в клинической больнице "Феофания" встретился с освобожденным из российских застенков крымским активистом Владимиром Балухом .

Об этом сообщает пресс-служба бывшего главы государства на его странице в Facebook.

Он напомнил, что Балух не согласился ни на какие компромиссы, когда ему предложили отказаться от Украины в обмен на выход из тюрьмы.

"Человек с Украиной в сердце и душе, он стал символом несокрушимости украинского духа. За этот символ украинцы боролись долгие годы, а мировые лидеры выражали солидарность с Украиной", – заметил Порошенко.

Он подчеркнул, что было высокой гордостью наконец-то пожать руку несгибаемому Владимиру Балуху.

Порошенко вспомнил очень эмоциональный момент, о котором он мечтал все эти годы.

"Еще когда Владимир был в кремлевских застенках, я получал от него письма, мы общались с его супругой Натальей. Для меня было делом чести сделать все для его освобождения", – добавил политик.

"Украина боролась, борется и будет бороться за каждого украинца, который остался в застенках Кремля", – подытожил Порошенко.

Читайте также: "Сегодня день действительно добрый": как прошел обмен пленными с Россией – все подробности

Кроме того, Порошенко посетил в госпитале украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море, больше девяти месяцев находившихся за решеткой в РФ и возвращенных в Украину в рамках обмена "35 на 35".

Он заметил, что моряки "вернулись уже в другую страну, наполненную воздухом свободы".

"Важно, чтобы этого не лишиться. И я буду обращаться к руководству Военно-морских сил и Генерального штаба, чтобы вы не просто служили, а четко рассказывали, через что вы прошли, и чтобы на вашем примере воспитывалось новое поколение моряков", – добавил бывший верховный главнокомандующий.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – 24 пленных моряка и 11 политзаключенных.

Новости "Сегодня" также сообщали, что уже в Украине освобожденные моряки собрали деньги в помощь российскому политзаключенному Константину Котову получил 4 года тюрьмы по статье о нарушении правил проведения митингов, а на самом деле – за поддержку пленных моряков и крымчанина Олега Сенцова, незаконно осужденного по статье о якобы "терроризме".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Порошенко встреча обмен пленными Балух пленные моряки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности
Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробностиПолитика
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот деньLifestyle
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
В Украине будет жара до +30: синоптик уточнила прогноз погоды
В Украине будет жара до +30: синоптик уточнила прогноз погодыУкраина
В новой Раде зафиксировали первого
В новой Раде зафиксировали первого "кнопкодава": появилось видеоПолитика
Два мощных антициклона принесут летнюю погоду в Украину
Два мощных антициклона принесут летнюю погоду в УкраинуУкраина

Новости партнеров

Loading...