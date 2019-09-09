Освобожденный Балух встретился с Джемилевым и Чубаровым

Балуха преследовали в аннексированном Крыму с июня 2014 года

/ Фото: Крым.Реалии

Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров встретились с освобожденным крымским активистом Владимиром Балухом.

Об этом Чубаров сообщил в Facebook.

"Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", — написал Чубаров.

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Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В августе 2017 года его приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора".

Как сообщалось, после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с президентом России Владимир Путиным обеими сторонами были выполнены в полной мере.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

Помимо этого, на обмен пленными уже откликнулись украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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