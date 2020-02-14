Портников о поставках воды в Крым: Путин хочет превратить Крым в остров

В Украине снова подняли тему поставок воды на оккупированный полуостров, но в этом есть опасность

/ Фото: Сегодня

Скандальное заявление "слуги народа" Давида Арахамии о возможном запуске воды в Крым в Украине вызвало бурю негодования. Политический эксперт Виталий Портников считает, что возобновление водоснабжения оккупированного полуострова станет шагом к признанию российского суверенитета над украинской землей.

Об этом он написал в своем блоге на "24 канале".

"Запуск Северо-Крымского канала станет первым шагом к признанию суверенитета России над Украиной. Дело, конечно же, не только в самом согласии вновь запустить Северо-Крымский канал. И не в самой готовности обменять экономические уступки для одной оккупированной территории на уступки по возвращению другой. Дело в готовности помочь президенту России Владимиру Путину "победить" саму географию", – написал он.

Портников напомнил, что нахождение Крыма в составе РСФСР (до передачи Украине) было чисто формальным, поскольку географически и экономически он всегда был связан с Украиной.

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"Северо-Крымский канал это только подчеркнул. Его "живая вода", создавшая современное сельское хозяйство Крыма, еще раз продемонстрировала то, что и так понятно любому человеку, который смотрит на карту – связь полуострова и материка. Путин, похоже, вздумал эту связь опровергнуть, превратить Крым в остров. С момента оккупации полуострова Россия только этим и занимается, потратила на безумную идею своего правителя миллиарды – один только Крымский мост чего стоит", – отмечает эксперт.

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Он подчеркнул, что Крым не превращается в остров и для нормального развития ему нужен материк, нужно возвращение в Украину. Но с российской точки зрения это выглядит совсем иначе: для нормального развития Крыма нужно возвращение Украины, то есть присоединение украинских земель к России.

"И, поскольку осуществить это не удается – по крайней мере, пока – в Москве пытаются добиться хотя бы запуска канала. Но в Украине, думаю, должны понимать, что такой запуск станет даже не первым шагом к признанию суверенитета России над Крымом. Такой запуск станет первым шагом к признанию суверенитета России над Украиной. Это, уверен, и есть настоящая цель Кремля", – добавил Портников.

Как сообщали новости "Сегодня", лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев озвучил позицию жителей аннексированного Крыма о поставках воды на полуостров. По его словам, многие люди, живущие в Крыму, негативно высказались по этому поводу.

А тем временем эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины" Максим Сорока объяснял, чем грозит запуск воды в Крым. Он считает, что это может нанести удар по экосистеме полуострова.

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