Посланцы Варфоломея в Киеве: Начало автокефалии для Украинской церкви уже положено

Процесс получения Украиной автокефалии Украинской православной церкви на финишной прямой. Об этом заявили во время встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве экзархи Вселенского патриарха Варфоломея архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам иностранных гостей, они приехали в Киев, чтоб завершить работу по предоставлению Украинской церкви томоса, а для этого готовы работать как с УПЦ КП и УАПЦ, так и с УПЦ МП.

"Мы приехали с чрезвычайной миссией для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии украинской церкви уже положено. Мы на финишной прямой и будем идти к финишной линии", – заявил архиепископ Даниил.

Также константинопольские легаты передали Порошенко послание патриарха Варфоломея.

Как рассказывал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, Украина может получить томос в октябре. Кроме того, он разъяснил сам процесс обретения Украиной автокефалии.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. Президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, глава такой церкви будет избираться в Украине.

В начале сентября состоялся Собор Константинопольской церкви, который в итоге принял решение о том, что Вселенский патриарх может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, несмотря на позицию других церквей.

В свою очередь у Путина нервно отреагировали на приближение автокефалии Украинской церкви. В России, мягко говоря, не в восторге от возможной независимости Украинской православной церкви от Москвы и пристально наблюдают за ситуацией.