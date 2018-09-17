Украина может получить томос в октябре: Филарет разъяснил процесс обретения автокефалии

Сегодня, 12:33

Украинская церковь все ближе к независимости от Москвы и названа дата, когда будут принимать решение по томосу

Патриарх Филарет. Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret
Патриарх Филарет. Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Автокефалию Украинская православная церковь может получить 9-11 октября, когда соберется сессия синода Константинопольской церкви.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" предстоятель УПЦ КП Филарет.

По его словам, экзархи Вселенского патриархата проведут встречи со всеми сторонами, которые обращались к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе для Украины.

"Но Собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия синода ожидается 9-11 октября", – подчеркнул Филарет.

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Глава УПЦ КП разъяснил процесс автокефалии Украинской церкви. После принятия решения Вселенским патриархатом о предоставлении томоса, в Украине созовут Собор, который должен будет зафиксировать объединение в единую поместную автокефальную православную церковь, а также избрать ее предстоятеля.

"Наша церковь (УПЦ Киевского патриархата. – Ред.) будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, которые участвуют в Соборе, должны иметь свое достоинство", – отметил Филарет.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. Президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, глава такой церкви будет избираться в Украине.

В начале сентября состоялся Собор Константинопольской церкви, который в итоге принял решение о том, что Вселенский патриарх может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, несмотря на позицию других церквей.

В свою очередь у Путина нервно отреагировали на приближение автокефалии Украинской церкви. В России, мягко говоря, не в восторге от возможной независимости Украинской православной церкви от Москвы и пристально наблюдают за ситуацией.
церковь, филарет, автокефалия, томос

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